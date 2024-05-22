"أعلم قيمته".. جوزيه جوميز يكشف سر اعتماده على عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن سر اعتماده على عبدالله السعيد والدفع به في المباريات مشيرًا أنه يتعرض لانتقاد بسبب هذا الأمر.

وقال جوميز في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": " الجميع ينتقدني بسبب الاعتماد على عبدالله السعيد كثيراً في المباريات، ولكني أعلم قيمته وهو لاعب ممتاز ويمتاز بالتمريرات".

وأضاف مدرب الزمالك:" دائما ما يتم انتقادي أيضاً بشأن تغير مركز عبدالله السعيد، فأنا أري أن مشاركته بالخلف ستجعله يقرأ الملعب بشكل أفضل وسيكون مثل المايسترو".

واختتم حديثه قائلا: "نعمل مع جميع اللاعبين المتاحين ،ونتعاون مع الإدارة من أجل جعل الفريق أفضل وإسعاد الجماهير التي أنبهر بها كثيراً".