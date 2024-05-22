موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه باير ليفركوزن الألماني، نظيره أتالانتا الإيطالي، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أفيفا»، بالعاصمة الأيرلندية دبلن، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لنسخته الجارية 2023-2024.

باير ليفركوزن بقيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو تمكن من التأهل للمباراة النهائية بعد إقصاء نظيره روما الإيطالي، في دور نصف نهائي البطولة، بعد أن فاز الفريق الألماني بمواجهة الذهاب بهدفين دون رد، وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما موقعة الإياب، بينما نجح أتالانتا بقيادة مدربه الإيطالي جيان بييرو جاسبريني من الوصول للمباراة ذاتها بعدما تجاوز نظيره مارسيليا الفرنسي، إذ فاز أتالانتا في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون رد، بعد التعادل في مواجهة الذهاب بهدف لمثله.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: بييرو هينكابي - جوناثان تاه - إدموند فيصل تابسوبا.

خط الوسط: أليكس جريمالدو - جرانيت تشاكا - إسيكييل بالاسيوس - جيريمي فريمبونج.

خط الهجوم: آدم هلوزيك - جوناس هوفمان - أمين عدلي.

تشكيل أتالانتا المتوقع ضد باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل الإيطالي جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان أجوستين موسو.

خط الدفاع: مارتن دي رون - إيزاك هين - بيرات ديمسيتي.

خط الوسط: ماتيو روجيري - تيون كووبميينيرز - إيدرسون - دافيد زاباوكوستا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - شارل دي كيليتير - جيانلوكا سكاماكا.

القناة الناقلة

تبث مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عامر الخوذيري.