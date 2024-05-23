"لتوافد الآلاف".. طلب من الترجي التونسي للكاف قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكدت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، أن إدارة الترجي التونسي ستطالب بزيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهير الفريق خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، إن إدارة الأهلي، قامت بتخصيص 3500 تذكرة لجماهير الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأشارت الصحيفة، أن إدارة الترجي التونسي قررت التقدم بطلب خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، للحصول على 3500 تذكرة إضافية لجماهير الفريق، بسبب توافد الآلاف من جماهير الفريق إلى القاهرة لدعم فريقهم.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم السبت الماضي بتونس.

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