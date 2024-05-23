"11 لقب و12 فوز".. تاريخ مباريات الأهلي في نهائيات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتعد هذه هي المباراة النهائية رقم 17 للمارد الأحمر في هذه البطولة، حيث سبق له أن خاض نهائي المسابقة في 16 مناسبة سابقة، تمكن الأهلي خلالهم من حصد اللقب 11 مناسبة، وحقق مركز الوصافة في 5 مناسبات.

وخاض الأهلي 30 مباراة في تاريخ مبارياته في نهائيات دوري أبطال أفريقيا، ما بين مباريات ذهاب وإياب، تمكن خلالهم المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وحضر التعادل في 5 مباريات للنادي الأهلي في النهائي.

وسجل لاعبو المارد الأهلي في نهائي دوري أبطال 38 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 23 هدفاً في البطولة.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت بتونسي، انتهى بالتعادل السلبي.

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