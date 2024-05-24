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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين لكرة اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل في ختام مواجهات نهائي دوري المحترفين لكرة اليد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتقابل الأهلي والزمالك في مواجهتين حيث فاز الأحمر في الأولى بنتيجة بنتيجة 26-25، وفاز الأبيض في الثانية بنتيجة 29-25 في مباريات "بلاي أوف" لنهائي دورى المحترفين للرجال للموسم المحلي 2023/2024.
موعد مباراة الأهلي والزمالك..

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي خالد خيري. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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