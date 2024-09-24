العربية للتنمية الزراعية تفتتح دورة تدريبية بعنوان التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع مركز تنمية موارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتي تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.



وذكر بيان صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم الاثنين أن الدورة يتم تنظيمها لصالح (30) مشاركاً من المزارعين وصغار المستثمرين الزراعين في محافظة الوادى الجديد، وتهدف إلى نشر المفاهيم ذات الصلة بالتطبيقات الحديثة لتدوير المخلفات، والتعرف على أحدث المخرجات البحثية والتطبيقية في تدوير المخلفات لإنتاج الأسمدة العضوية، تقنيات الميكروبيولوجى ودورها في إنتاج كومبوست متعدد الأغراض، وإنتاج المركبات الاقتصادية الهامة من المخلفات الزراعية ( البيوجاز – خل الخشب ).



كما تهدف الدورة إلى تنفيذ نماذج عملية لدى المزارعين لتدريبهم على الاستفادة من المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة بتدوير المخلفات الزراعية بديلاً للتخلص منها بالحرق.



ويشتمل البرنامج التدريبي على التحويل الحيوي للمخلفات الزراعية إلى أسمدة ومحسنات زراعية لتحسين جودة التربة.

كما تغطي الدورة دور الهندسة الزراعية في تفعيل التطبيق التكنولوجي لتدوير المخلفات الزراعية، وتقنيات إنتاج خل الخشب وتقنياته في تحسين اجهادات التربة، وإدارة المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الميكروبات النافعة لإنتاج السماد الحيوي والطاقة ( بيوجاز )، والتقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال تدوير المخلفات الزراعية (نباتية – حيوانية )، فضلا عن إنتاج وإستخدام الكمبوست في مواجهة تحديات التغيرات المناخية .



كما يتم التدريب على تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى ناضج (كمبوست) نظرياً وعمليا.