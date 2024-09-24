محمد بن زايد يبحث مع بايدن أزمة غزة وجهود مصر وقطر في الوساطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية جهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود بوصفها خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين"؛ ما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، الرئيس الإماراتي، والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس الأمريكي أهمية الزيارة في تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات.

وبحث الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون وأهمية توسيع مجالاته، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، تركزت حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق، واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها.

كما شدد رئيس الإمارات على حرص بلاده على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل رؤاهما المشتركة بشأن العمل من أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وبناء موقف دولي فاعل تجاه التحديات العالمية المشتركة، وذلك انطلاقا من نهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال العمل الدولي الجماعي متعدد الأطراف.

وأكد الجانبان -خلال اللقاء- حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتاهما لتطوير هذه العلاقات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما أكد الجانبان -في ختام لقائهما- حرص البلدين على بذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها، ودعم أسس أمنها.

الرئيس الفلسطيني يطالب بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي يرتكبها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وطالب الرئيس الفلسطيني -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الرئيس محمود عباس " إن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 76 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي".

وشدد على أهمية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي حول عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ هذه القرارات، إضافة إلى كل التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة والتي تطلب وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين ستواصل السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.