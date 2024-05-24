نهائي دوري أبطال إفريقيا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

الشارقة - اميمة ياسر -

تتراقب جماهير النادي الأهلي مواجهة الفريق الأحمر والترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي والترجي التونسي، غدا السبت وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل التتويج بالبطولة للمرة الـ 12 في تاريخه، واستغلال نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في تونس.

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وأعلنت قناة "تايم سبورتس"، إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي، غدا السبت، عبر التردد الأرضي بشكل مجاني للجماهير المصرية.

وسيعلق على المباراة المعلق المصري محمد الكواليني، مثلما أعلنت القناة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

يشار إلى أن قناة "بي إن سبورتس 6" سوف تبث مباراة الأهلي والترجي التونسي، بشكل حصري، عبر القمر الصناعي "النايل سات".