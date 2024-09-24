أحمد سالم: الزمالك لديه تخوفات من حكم مباراة السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، عن وجود تخوفات وعدم اطمئنان للقلعة البيضاء لـ الحكم الليبي معتز الشلماني، المزمع إسناد مباراة السوبر الإفريقي إليه، يوم الجمعة المقبل في الرياض.

وقال سالم، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه نقلها موقع "القاهرة 24"، إن مجلس إدارة الزمالك يشعر بحالة من القلق من الحكم الليبي لأسباب فنية، ويتمنى أن تلقى هذه الأسباب قبول لدى الاتحاد الإفريقي وتكتمل الصورة على أفضل ما يرام.

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك أن "ما أثير على مدار اليوم عبر السوشيال ميديا عن الحكم، أثار في نفوس جمهور الزمالك وإدارته تخوفات من هذا الأمر، ويتمنى أن يتم تعديل المسار، وأن يكون هناك صدى لطلبات الزمالك في هذا الأمر."

واختتم أحمد سالم تصريحاته مؤكدا أن المباراة ستخرج على أفضل ما يرام على المستوى المصري بين الزمالك والأهلي، وعلى المستوى المصري السعودي بين الدولتين الكبيرتين، وأنه كالعادة سيكون هناك تنظيم أكثر من رائع من السعودية كما حدث في كل الأحداث الأخيرة، ولكنه يتمنى أن تكتمل الصورة بوجود حكم بخلاف الحكم الليبي الذي لم تثبت عليه أي وقائع يمكن الحديث عنها، ولكن هناك أمور فنية تثير التخوفات لدى الزمالك وجمهوره.