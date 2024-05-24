محمد الشناوي: نظام الأهلي سر وصولنا للنهائي الخامس على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والجميع لديهم تركيز شديد قبل مواجهة الترجي التونسي غدا السبت على استاد القاهرة.



وأكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الفريق أنهى الشوط الأول من المباراة النهائية في رادس، وينتظره شوط مهم وصعب في القاهرة، واللاعبون يدركون جيدا صعوبة اللقاء.

وأوضح الشناوي أن الأهلي يحترم الترجي جيدا، ويستعد للمباراة بشكل مناسب، مؤكدا أن عامل الجمهور ستكون له أهمية كبيرة في تحفيز الجميع.

وأشار إلى أن الفريق وصل إلى النهائي الخامس بفضل نظام الأهلي الذي يعتبر كل بطولة هي أول بطولة ويتعامل معها باحترام شديد، ويعتبر المركز الثاني مثل الأخير ولا يوجد تشبع من الألقاب، فضلا عن الدعم الجماهيري الذي يمثل دافعا كبيرا للجميع.

وأضاف: «نحترم كل المنافسين ونلعب فقط من أجل البطولات.. مصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الفريقين يسيران بشكل مميز، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفا لنا غداً».

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويستعد الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.