محمد الشناوي: الصحف المصرية تصدر لنا المشاكل في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - إتهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصحف المصرية بإفتعال المشاكل داخل الفريق قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء غدٍ السبت في إياب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا بعدما إنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ورد محمد الشناوي خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء على سؤال من أحد الصحفيين التوانسة بخصوص وجود بعد المشاكل داخل الفريق مؤخراً: “ لقد قرأت ذلك في الصحف المصرية؟ لا يوجد لدينا مشاكل في الفريق، الصحف المصرية هي التي تخلق لنا هذه المشاكل ”.

وعن تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي مؤخراً قال: “ مصطفى شوبير وآمان الله مميش حارس الترجي يقدمان مباريات مميزة في الفترة الأخيرة، أتمنى لهما التوفيق وأن نتوج باللقب في مباراة الغد ”.

وكان محمد الشناوي قد خسر موقعه الأساسي داخل الفريق لصالح مصطفى شوبير بعد الإصضابة التي لحقت به على مستوى الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في النسخة الأخيرة من كأس الامم الأفريقية.

واستمر مصطفى شوبير في موقعه كحارس أساسي للاهلي بعد عودة الشناوي من الإصابة مؤخراً.

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويستعد الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.