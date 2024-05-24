قائد الأهلي: الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وقائد النادي الأهلي، تطلع الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن المركز الثاني مثل الأخير.

وقال الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، إن "الأهلي أصبح لديه خبرات كبيرة في المباريات النهائية وهدفنا هو الفوز بلقب أي بطولة ننافس فيها، تربينا في الأهلي على أن نرى المركز الثاني مثل المركز الأخير".

وردا على صحفي تونسي تحدث عن وجود مشاكل بسبب غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة، قال الشناوي: "مشاكل؟ أنت قرأت ذلك في الصحف المصرية، الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل، ولا يوجد مشاكل لدينا في الفريق".

وأضاف: "لا توجد مشاكل ولست مسؤولا فنيا عن الخيارات".

وتابع: "مميش حارس الترجي ومصطفى شوبير الذي يحافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات، يقدمان مستويات ممتازة، أتمنى لهما التوفيق وأن يكون الحظ حليفنا في النهاية ونتوج باللقب".