دورة جنيف: معاناة ديوكوفيتش مستمرة بخروجه من نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - جنيف: استمرت معاناة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، هذا الموسم بخروجه من نصف نهائي دورة جنيف في كرة المضرب (250 نقطة)، وذلك متأثراً بالعياء الذي ساهم بخسارته أمام التشيكي توماس ماخاتش 4 6 و6 0 و1 6 الجمعة.

وشارك ديوكوفيتش في هذه الدورة ببطاقة دعوة على أمل الاستعداد لحملة دفاعه عن لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد، لاسيما في ظل الموسم المخيب الذي اختبره حتى الآن، لكن معاناة ابن الـ37 عاماً استمرت مع فشله ببلوغ أي نهائي منذ بطولة "أيه تي بي" الختامية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين توج بآخر ألقابه الـ98.

وبعدما تقدم على ماخاتش 4 1 في المجموعة الأولى، تراجع أداء ديوكوفيتش بسبب العياء وخسر إرساله مرتين في الشوطين السابع والتاسع، ما سمح للتشيكي بالعودة من بعيد وحسم المجموعة 6 4 في 58 دقيقة.

وتدخل الطبيب لمعاينة ديوكوفيتش الذي بدا في طريقه للانسحاب، لكن اللاعب الأكبر عمراً الذي يصل الى نصف نهائي دورة جنيف، انتفض وضرب بقوة في المجموعة الثانية التي حسمها نظيفة 6 0 بعدما كسر إرسال منافسه التشيكي البالغ 23 عاماً والمصنف 44 عالمياً في الأشواط الثاني والرابع والسادس.

لكن الصربي تنازل عن إرساله في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة الحاسمة ليتخلف 1 2 ثم 1 4 بعدما خسر إرساله مرة أخرى في الشوط الخامس، ما فتح الباب أمام ماخاتش لحسمها 6 1 وبلوغ النهائي الأول في مسيرته حيث يلتقي المصنف سابعاً عالمياً النروجي كاسبر رود بطل 2021 و2022 أو الإيطالي فلافيو كوبولي.

وبذلك، يتواصل الموسم المخيب الذي بدأه ديوكوفيتش بخسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور، ثم انتهى مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة عند نصف النهائي على يد الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة على يد الإيطالي لوكا ناردي.

وقرّر الصربي بعد خروجه المبكر من انديان ويلز الانسحاب من دورة ميامي لماسترز الألف، ثم عاد للمشاركة في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث انتهى مشواره عند نصف النهائي على يد النروجي كاسبر رود، قبل أن يقرر عدم المشاركة في دورة مدريد لماسترز الألف نقطة.