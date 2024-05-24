التعادل الايجابي يحسم مواجهة فاركو وسموحة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة سموحة و فاركو بهدف لمثله ف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المكس في الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، في الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.



احرز بركات حجاج لاعب سموحة هدف فريقه في شباك فاركو في الدقيقة 22، وتعادل عمرو ناصر لفريق فاركو بهدف في مرمى سموحة في الدقيقة 41.



تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد.

تشكيل سموحة..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: إسلام جابر - بركات حجاج – جاستس أرثر – محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: محمد متولي – عمرو قلاوة – دوكو دودو

الهجوم: مصطفى البدري – حسام حسن - محمد سعيد "مكرونة

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، فيما يتواجد فاركو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.