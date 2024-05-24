الامارات | "الصقور" ينتزع فوزا ثمينا من النصر.. ويبقي على أمل البقاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى فريق الإمارات على بصيص الأمل في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، حيث اقتنص اليوم فوزا ثمينا للغاية على حساب النصر 2-1 في الجولة 25. ورفع "الصقور" رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير. في المقابل، ورغم التعادل المخيب أمام الوحدة بنتيجة 1-1، ما تزال الفرصة متاحة لخورفكان للبقاء إذ رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12. ويحتاج خورفكان للفوز في الجولة المقبلة، وانتظار تعثر "الصقور" لحسم البقاء، بينما فريق الإمارات مطالب بالفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة لبلوغ 26 نقطة، مع تعثر أيا من فرق خورفكان وبني ياس (23 نقطة) وكلباء (24 نقطة).

وفي مباراة فريق الإمارات وضيفه النصر، قدم "الصقور" شوطا أول مثاليا، أنهاه بالتقدم بهدفين حملا توقيع، إنيستا من ضربة جزاء في الدقيقة "24"، وإسماعيل الحمادي "40"، ثم قلص المغربي، عادل تاعرابت النتيجة لمصلحة العميد من ضربة جزاء "60".

وسقط الوحدة في فخ التعادل الإيجابي أمام خورفكان، اذ تقدم الفريق الضيف عن طريق علاء الدين زهير بعدما سجل بالخطأ في مرماه "53".

وتمكن السوري، عمر خريبين، من إدراك التعادل بعد 18 دقيقة من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع من ضربة جزاء بعدما كان قد أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 78. ورفع الوحدة إلى 42 نقطة منفردا بالمركز الرابع.