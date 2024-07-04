بالصورة- سعر خيالي لحقيبة يد هنا الزاهد..و إطلالتها الكاجوال في فرنسا تسحر القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد باخر إطلالتها على متابعيها من خلال صورة مميزة عبر حسابها الخاص خلال زيارتها إلى فرنسا، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه كروب توب باللون الأزرق من دون أكمام مع سروال واسع و مزين برسومات الورود الكبيرة، و تركت نا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت على عينيها نظارت شمسية لإكمال اللوك.



و حملت هنا بيدها حقيبة من دار أزياء Saint Laurent وصل سعرها إلى 3,150 دولار.

في وقت سباق، شاركت هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو كشفت فيه أنها قامت بتعديل شكل أسنانها، وذلك بعد أن كانت قد أوضحت سابقا أنها تتعرض للتنمر بسبب اعوجاجها.

ونشرت هنا الزاهد عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية مقطع الفيديو، الذي اعربت من خلاله عن سعادتها بهذه الخطوة، وقالت: "أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدقة إني في يوم أعملها، أخيرًا عدلت السنتين".

