وليد صلاح الدين: الأهلي أفضل من الترجي.. ويجب استغلال أنصاف الفرص

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نجم منتخب مصر والأهلي السابق وليد صلاح الدين، أن الفريق الأحمر أفضل فنيا ومعنويا من الترجي.

وقال نجم الأهلي السابق وليد صلاح الدين، في تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الترجي يلعب بخطة استراتيجية واضحة وهي ترك الاستحواذ مع غلق الدفاعات واللعب على المرتدة.

وأضاف، الترجي امتلك حظا كبيرا في مباراتي صن داونز، وأضاع الفريق الجنوب إفريقي العديد من الأهداف.

وأكمل، أن كل هذه الاستراتيجية ستتغير بمجرد أن يحرز الأهلي في أول نصف ساعة من المباراة.

وتابع، لابد من وجود ضغط قوي واستغلال أنصاف الفرص وتحويلها لأهداف، لأن ذلك سيجعل لاعبي الترجي تندفع للأمام مع ترك مساحات فارغة في خط الدفاع.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.