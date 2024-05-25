الأهلي يتطلع للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يومك.. يا أهلي

يستضيف ستاد القاهرة في الثامنة مساء اليوم السبت مواجهة الحسم بين الأهلي وضيفه الترجي التونسي في جولة الإياب للدور النهائي لـ دوري أبطال أفريقيا.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة الذهاب بين الفريقين يوم السبت الماضي بدون أهداف على ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة تونس.

ولن تقبل موقعة الليلة القسمة على اثنين فالفريق الفائز سيتوج باللقب بينما يبقى التعادل الإيجابي لصالح الترجي ويعني تكرار التعادل دون أهداف اللجوء لضربات الترجيح.

ويدير اللقاء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا وسط توقعات بحضور جماهيري مكثف بإستاد القاهرة لمؤازرة الأهلي حامل اللقب بجانب سفر أكثر من 7 آلاف مشجع للترجي لحضور اللقاء لمساندة أبناء باب سويقة.

ويحلم الأهلي بالحفاظ على اللقب القاري الذي سبق أن حققه 11 مرة سابقة وهو الفريق الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال في مواجهة طموح الترجي الباحث عن اللقب الخامس في تاريخه على صعيد هذه البطولة الغائبة منذ عام 2019.

الأهلي استعد لهذه المباراة وسط حالة من الحزن لإصابة النجم التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس أنهى موسمه بشكل رسمي مع الفريق وسط شكوك حول بقاء اللاعب في الموسم الجديد مع اقتراب عقده من النهاية بانتهاء الشهر المقبل.

واكتملت جاهزية ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" كما تعافى الثنائي محمد هاني ومحمد عبد المنعم من إصابات عضلية خلال الساعات الماضية بينما تحيط الشكوك حول جاهزية عمرو السولية لاعب خط الوسط.

ويعول الأهلي على تألق حارس مرماه مصطفى شوبير الذي كان أحد اكتشافات الموسم الحالي للفريق الأحمر بحفاظه على شباكه خلال 8 مباريات متتالية بدوري الأبطال.

ويجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضالته في الجوكر كريم فؤاد لتعويض غياب علي معلول في الجبهة اليسرى بينما يبقى الرهان الهجومي على عدة خيارات على رأسها الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبو علي وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

ويعتمد كولر في تشكيلته على حارس المرمى مصطفى شوبير وأمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد للدفاع ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور للوسط ورضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي للهجوم.

ويلجأ المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لأسلوبه الدفاعي الشهير بـ"ركن الحافلة" وعدم ترك أي مساحات لمنافسيه كما أنه نجح في مهمتين خارج الأرض خلال مشوار الترجي بالبطولة الأولى بإقصاء أسيك ميموزا الإيفواري من ربع النهائي بضربات الترجيح في عقر داره ثم إنهاء مغامرة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 1-0.

وتبدو صفوف الترجي مكتملة بينما يبقى الرهان على الحارس الشاب أمان الله مميش الذي خطف الأضواء بعدما خرج أيضاً بشباك نظيفة في دوري الأبطال خلال 10 مباريات.

ويتسلح الترجي بخبرات بعض لاعبيه على رأسهم الثنائي ياسين مرياح وغيلان الشعلالي ومحمد أمين بن حميدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في عقر داره.

ولكن الرهان الأبرز يبقى على الثنائي البرازيلي رودريجو رودريجيز ويان ساس في قيادة هجوم فريق الدم والذهب لهز شباك الأهلي وإرباك حساباته في المباراة.

