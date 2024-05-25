بتروجيت يفوز على القناة برباعية في لقاء ودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت بقيادة سيد عيد على فريق القناة بقيادة أحمد العجوز، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار استعداد الفريقين لمنافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر .

وجاءت أهداف بتروجيت عن طريق كل من: إسلام هشام وهادى رياض وأحمد الصعيدى، أما أهداف فريق القناة عن طريق محمود كشلط.

ويستعد فريق القناة للقاء الاسماعيلى فى دور الـ32 بمسابقة كأس مصر يوم الخميس 30 مايو، فيما يستعد بتروجت لمواجهة البنك الاهلي في كأس مصر يوم الجمعة 31 مايو الحالي .

ومن جانبه، قال علاء بدير مدير الكرة بنادي القناة أنه سيتم منح اللاعبين راحه يوميا على أن يتم استئناف التدريبات غداً الاحد والتى ستكون طبيعية للغاية حتى لا يتم وضع الاعبين تحت اى ضغط .

وأكد بدير، أن رئيس النادى الدكتور محمد لطفى فى دائرة المساندة بقوة للفريق لأمر الذى اكسب الاعبين دفعة معنوية كبيرة.

أشار بأن لجنة التعاقدات المشكلة برئاسة الدكتور إيهاب نشأت وعضوية الدكتور محمد سعيد والمستشار ذكاء صقر فى اجتماع مستمر مع مدير التعاقدات فى وجود الكابتن احمد العجوز المدير الفنى للوقوف على الوجوه الجديدة الذين سيتم التعاقد معهم والاعبين الذين سيتم عرضهم للبيع .

ومن جانبه، رحَّب عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأي نادٍ يوافق على خوض منافسات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أن إلغاء المسابقة مجرد شائعات.

ونفى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اتجاه النية لإلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

وأضاف عامر حسين، أن دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر سيقام في موعده المحدد، وتم تأجيل مباريات أي نادٍ يشارك منه لاعبان أو أكثر بصفوف منتخب مصر.

مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر :

يوم الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي

زد × الداخلية

سموحة × لافيينا

يوم الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة

الأهلي × الألومنيوم

طلائع الجيش × بورفؤاد

يوم الخميس 30 مايو

المصري البورسعيدي × جمهورية شبين

الزمالك × بروكسي

الإسماعيلي × القناة

يوم الجمعة 31 مايو

بلدية المحلة × الجونة

البنك الأهلي × بتروجيت

الإتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

بيراميدز × النصر

يوم السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى

فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم