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سكالوني يُعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة راقصو التانجو لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا، ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية يومي 11 أكتوبر و16 من الشهر ذاته.

 

وشهدت القائمة التي أعلنها سكالوني عودة النجم ليونيل بعدما غاب عن معسكر سبتمبر، وذلك بعد إصابته في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

 

قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي (مارسيليا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، والتر بينيتيز (أيندهوفن).

 

خط الدفاع: نويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، جيرمان بيزيلا (ريفر بليت)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (ريفر بليت)، نيكولاس تاليافيكيو (ليون).

 

وسط الملعب: لياندرو باريديس (روما)، أليكسيس ماك أليست ()، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، إنزو فيرنانديز ()، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، تياجو ألمادا (بوتافوجو).

 

 

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس)، نيكو باز (كومو)، باولو ديبالا (روما)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، فالانتين كاربوني (مارسيليا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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