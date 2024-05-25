9 غيابات عن الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويغيب عن فريق الأهلي خلال مباراة اليوم السبت أمام الترجي التونسي 9 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:
-علي معلول.. (للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس).
-عمرو السولية.. (للإصابة بشد في العضلة الضامة).
-محمد الضاوي كريستو.. (للإصابة بشد في العضلة الضامة).
-حمزة علاء - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - خالد عبدالفتاح.. (لأسباب فنية).
-محمود الزنفلي - عمر كمال عبدالواحد.. (لعدم القيد الإفريقي).
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى التونسى مكوناً من:
حراسة المرمى : مصطفي شوبير
خط الدفاع : كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني
وسط الملعب: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق
في الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي