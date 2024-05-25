9 غيابات عن الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد يوسف

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