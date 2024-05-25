جوارديولا يعلق على خسارة مانشستر سيتي كأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - علق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام اليونايتد، والتي جاءت على ملعب ويمبلي.

وخسر مانشستر سيتي بهدفين لهدف واحد أمام اليونايتد، ليتوج الأخير بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

تصريحات جوارديولا

تحدث جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية، بعد الخسارة من مانشستر يونايتد، حيث قال: "بالتأكيد، تهانينا لهم على الأداء الرائع".

وتابع: "تعرضنا للخسارة، لذلك تهانينا لـ مانشستر يونايتد، كانت مباراة متقاربة، يمكن أن يحدث ذلك، أشياء كثيرة، في النهاية أحرزوا هدفين ولم نستطع تسجيل المزيد".

وأردف بيب تصريحاته: "خلال الشوط الثاني، لقد تواجدنا طوال المباراة، مانشستر يونايتد دائمًا فريق انتقالي".

وأضاف: "لقد عانينا خلال الشوط الأول قليلاً ولكن كنا أفضل في الثاني، بشكل عام كان الأداء جيدًا للمباراة النهائية".

وأكمل: "بالطبع هذا اليوم يعد مخيبًا للآمال، فالطبيعي أن تخسر الفرق في النهائيات، لكن هذا الموسم كان قتالًا استثنائيًا على جميع الألقاب بطريقة جيدة، سنرتاح ونعود الموسم المقبل".

وعن مستقبل تين هاج، قال بيب جوارديولا: "بالطبع عليهم اتخاذ القرار، إنه شخص جميل ومدير غير عادي، الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مهم بالنسبة لهم كما كان الأمر بالنسبة لنا الموسم الماضي".