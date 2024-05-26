وزير الرياضة يشهد نهائي دوري الرياضة للجميع و يهنئ المقاولون والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نهائي دوري الرياضة للجميع في مركز شباب الجزيرة بحضور الدكتور عماد البنان رئيس الاتحاد وبعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري والعربي.

شارك في المباريات النهائية أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار يمثلون سبع أندية هم النصر والأهلي والمقاولون العرب والترام ومركز شباب الديوان بأسوان ونادي هولوليدو ونادي الناصر بالبحيرة.

تضمنت المسابقة ألعاب متنوعة مثل كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة البلونية وشد الحبل ومسابقات اللياقة البدنية.

هذا وقد حصل نادي النصر الرياضي رجال وسيدات على الدرع العام تقديرا لانجازاتهم في المسابقة كما حصل نادي المقاولون العرب على المركز الثاني خلال مشاركتهم في جميع الألعاب كما حصل النادي الأهلي على المركز الثالث.

وقد هنأ المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء المشاركين في المسابقات وأكد على الاهتمام ببرامج وأنشطة التنمية الرياضية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الألعاب الرياضية.

كما عبر المهندس كريم رأفت منير عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الرياضي عن سعادته بهذا الإنجاز ووجه الشكر والتقدير لرجال النشاط الرياضي برئاسة الدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي والدكتورة نجلاء شعبان المشرفة على الممارسات العامة بالنادي وجميع أعضاء الفرق الرياضية على المشاركة في هذا الإنجاز.

