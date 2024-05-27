شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة فى الوقت القاتل ويقفز للمركز التاسع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره بلدية المحلة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى.

جاء الهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء، بعد تسديدة قوية من إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع بلدية المحلة فأكملها بول جوليوس بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

بهذه التيجة يحتل الطلائع المركز التاسع في جدول الدورى برصيد 33 نقطة، بينما يقبع البلدية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي: "في حراسة المرمى: أحمد حسين، والدفاع: هشام حافظ، نور الزموري، محمد رجب، إسلام مرزوق، والوسط: أحمد رضا، ماجد هاني، إينوك بنجامين، والهجوم: أحمد عتمان، حسام أشرف، محمد أميسي".

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن، وفي الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد حمدي زكي، والهجوم: أحمد الشيخ – جودوين شيكا – يسري وحيد".

وأدار لقاء طلائع الجيش وبلدية المحلة، طاقم حكام يقوده حكم الساحة، السيد شعبان، ويعاونه وائل شعبان، وخالد السيد مساعدين، وأسامة إسماعيل حكم رابع، بجانب خالد جمال الغندور حكم فيديو، وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.