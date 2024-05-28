شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تتوج ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب غانا لكرة القدم للساق الواحدة المركز الاول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتى تستضيفها ملاعب القطامية بتروسبورت تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

وتوج غانا بعد التغلب على المغرب فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1

يذكر أن منتخب مصر نجح في احتلال المركز السابع بالبطولة القارية والمؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأخيرة له على تنزانيا أمس الأحد، بنتيجة 2/1.

وشهدت البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.