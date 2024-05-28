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أخبار الزمالك اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الزمالك اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق ، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.

 

 

 

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

 

حصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الممتاز.

 

 

 

تقدم مسئولو بروكسى باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة بعد تأجيل مباراتهم أمام الزمالك في دور الـ32 لكأس مصر مؤكدين أنه لا يوجد سبب للتأجيل.

 

 

 

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى الماراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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