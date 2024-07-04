ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم بث مباشر في الدوري المصري بدون تقطيع

يدخل النادي الأهلي المباراة القادمة بحماس كبير وعزم على حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على فريق بيراميدز المتصدر لقمة الترتيب في جدول دوري نايل للموسم الجاري. يتواجد الأهلي، المعروف بالمارد الأحمر، في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة خاضها، حيث حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر لقائين فقط. هذه النتائج تُظهر مدى قوة الفريق واستعداده للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض فريق الداخلية المباراة وهو متواجد في المركز السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد خوضه 28 لقاء. الفريق حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في عشر مباريات، وخسر 15 مباراة. هذه الإحصائيات تشير إلى أن الداخلية يواجه تحديات كبيرة هذا الموسم، وسيكون من الصعب عليه مواجهة فريق بقوة الأهلي.

في آخر ظهور للأهلي في الدوري المصري، حقق فوزًا كبيرًا على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد. هذه المباراة أظهرت قوة الأهلي وقدرته على السيطرة وتحقيق نتائج كبيرة، وهو ما يسعى الفريق لمواصلته في المباراة القادمة. على الجانب الآخر، تعادل الداخلية في مباراته الأخيرة مع فريق الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، وهو ما يعكس حالة الفريق الصعبة وحاجته لتحسين أدائه في المباريات القادمة.

الأهلي يبحث عن الحفاظ على اللقب الذي حصده في الموسم الماضي، حيث يسعى الفريق لإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. هذه الطموحات الكبيرة تجعل الأهلي يركز بشكل كبير على كل مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز في كل مواجهة يخوضها.

في إطار الاستعدادات للمباراة، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الفريق، طالب فيها بضرورة تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات. كولر أكد على أهمية المباراة القادمة وضرورة الاستعداد الجيد لها، مشددًا على أن الفريق يجب أن يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية لتحقيق الفوز.

تأتي هذه التعليمات في وقت حرج من الموسم، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق كل نقطة للحفاظ على آماله في التتويج باللقب. الفريق يعمل بجدية في التدريبات، ويظهر اللاعبون التزامًا كبيرًا بتنفيذ تعليمات المدرب. الروح العالية والإصرار هما عنوان الفريق في هذه الفترة، وكل لاعب يدرك أهمية كل مباراة وأهمية تقديم أفضل ما لديه.



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من ناحية أخرى، يواجه فريق الداخلية تحديات كبيرة في محاولته للبقاء في الدوري وتحسين مركزه في الجدول. الفريق يعاني من تذبذب في الأداء ونتائج غير مستقرة، وهو ما يحتم على المدرب العمل على تحسين الأداء وزيادة التركيز لتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة. الفريق بحاجة ماسة لتحسين أدائه الدفاعي والهجومي إذا أراد تحقيق نتائج إيجابية والخروج من دائرة الهبوط.

المباراة القادمة بين الأهلي والداخلية ستكون حاسمة للفريقين. الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات والضغط على بيراميدز المتصدر، بينما يسعى الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين مركزه في جدول الدوري. الجماهير تنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، وتتطلع لرؤية أداء مميز من الفريقين.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في دوري نايل

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، مروان عطية، رضا سليم، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

غيابات الأهلي أمام الداخلية في دوري نايل

علي معلول: للإصابة.

محمود متولي: لأسباب فنية.

مصطفى مخلوف: لاستمرار تنفيذه البرنامج التأهيلي

محمود كهربا: يغيب كأجراء تأديبي.

أحمد نبيل كوكا: لأسباب فنية

كريم الديبس: لأسباب فنية.

حمزة علاء: لأسباب فنية.

بيرسي تاو: للإصابة.

طاهر محمد طاهر: للإيقاف.

أكرم توفيق: للإيقاف.

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل

تنطلق مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل

تلعب مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل

تنقل مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، عبر قناة موقع وتليفزيون "كورة بلس"

كما يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية في دوري نايل، عبر قنوات أون تايم سبورت.