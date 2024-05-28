شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها استدعاء إبراهيم عادل لمنتخب مصر الأول وفوز الزمالك على الاتحاد السكندرى بالدورى.

تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى كأس مصر

قررمجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بـ كأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا، الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار وديا استعدادا للأولمبياد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على خوض مباراتين وديتين مع كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 . تأجيل مباراة بيراميدز والنصر فى كأس مصر بعد انضمام إبراهيم عادل للمنتخب

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والنصر فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، بعدما استقر حسام حسن المدير الفنى للمنتخب على ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لمعسكر الفراعنة.

منتخب مصر: استدعاء إبراهيم عادل بعد انتهاء مهلة الاستفسار عن ضم رمضان صبحى

أعلن مسئولو منتخب مصر أنه تقرر انضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة الفريق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو، بعد انتهاء مهلة الاستفسار عن إمكانية انضمام رمضان صبحى.

الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 0 ويتقدم مركزًا فى ترتيب الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى الماراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم الجونة 1/ 0 ويعزز صدارة الدورى.. فيديو