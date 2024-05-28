شكرا لقرائتكم خبر عن محامى رمضان صبحى: نثق فى براءة اللاعب والعينة الثانية جاءت سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى فضل زهران محامى رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أنه على ثقة كبيرة من براءة رمضان صبحى من أزمة المنشطات والعينة الثانية التى تم أخذها جاءت نتيجتها سلبية.

وقال هانى فضل زهران، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موضوع رمضان صبحى شائك جدا، واستلمنا حيثيات إيقاف رمضان صبحى لحين الانتهاء من الإجراءات".

وأضاف: "تم أخذ عينتين من رمضان صبحى الفرق بينهما 45 دقيقة؛ الأولى تم التلاعب بها والثانية جاءت سلبية، وهو ما يبرئ اللاعب، ومقتنعين ببراءة اللاعب لأن العينة الثانية تثبت ذلك".

وتابع: "نثق فى براءة رمضنا صبحى بخصوص أزمة المنشطات لكى يلحق اللاعب بالانضمام إلى معسكر المنتخب ونتمنى سرعة الإجراءات والبت فيها".

واختتم محامى رمضان صبحى حديثه قائلا: "هناك تضارب فى العينات التى تم أخذها ولكن العينة الثانية أنهت الجدل وأثبت براءة اللاعب".