الامارات | الهولنديون في ليفربول يتطلعون إلى وصول المدرب الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع اللاعبون الهولنديون في تشكيلة ليفربول إلى وصول مواطنهم أرنه سلوت للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتدريب الفريق الموسم المقبل، مع التزام القائد فيرجيل فان دايك بالبقاء في أنفيلد.

وقال فان دايك إنه تحدث بالفعل مع سلوت، وأنه ينتظر بفارغ الصبر الموسم المقبل للعمل تحت قيادة مدرب فينوورد السابق الذي سيتولى المسؤولية خلفا ليورجن كلوب.

وأضاف فان دايك أثناء وجوده في معسكر هولندا استعدادا لبطولة أوروبا الشهر المقبل "لا يزال أمامي عام واحد في عقدي. أنا قائد الفريق وقد أوضحت أنني سأكون موجودا مع المدرب الجديد ومتحمس للموسم المقبل، من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من التغييرات ولكنني واثق من أننا سنحقق نجاحا كبيرا".

وقال فان دايك للتلفزيون الهولندي "لقد هنأته بالطبع وأنا سعيد حقا من أجله ومن أجل عائلته. لقد تحدثنا عن الفريق والمستقبل لكن تركيزي الآن ينصب بالكامل مع المنتخب الوطني".

وقال الهولندي رايان خرافنبرخ إن سلوت أثبت قدراته مع فينوورد وقاده للفوز بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي والكأس هذا الموسم.

وقال لاعب الوسط (22 عاما) الذي انضم إلى ليفربول قادما من بايرن ميونيخ في أغسطس الماضي "أعتقد أنه سيكون مفيدا لمسيرتي، إنه مدرب يريد تقديم كرة قدم جيدة".

وأعلن ليفربول التعاقد مع سلوت الأسبوع الماضي بعد رحيل كلوب عقب تسع سنوات مع النادي الإنجليزي.