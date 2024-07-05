"في غياب صلاح".. ليفربول يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يبدأ نادي ليفربول الإنجليزي فترة الاستعداد للموسم الجديد 2024-2025، اليوم الجمعة، داخل مركز تدريب الريدز "أكسا"، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق آرني سلوت.

ويشهد اليوم الأول من فترة تحضير فريق ليفربول للموسم الجديد، تواجد عدد محدود من اللاعبين يصل عددهم إلى 8 لاعبين فقط، بسبب مشاركة عدد من لاعبي الريدز رفقة منتخبات بلادهم في البطولات الجارية في الوقت الحالي، كوبا أمريكا وأمم أوروبا.

وسيتواجد في تدريبات الريدز اليوم 8 لاعبين وهم، ستيفن باجسيتيتش وكورنر برادلي، كونساه وفان دن بيرج، أون بيك، كورتيس جونز، كليهير وتسيميكاس.

وتقام تدريبات ليفربول اليوم الجمعة على مجموعتين، مجموعة تتدرب في الصباح وتضم الرباعي ستيفن باجسيتيتش، كورنر برادلي، كونساه وفان دن بيرج، ومجموع تتدرب في وقت الغداء وتضم أون بيك، كورتيس جونز، كليهير وتسيميكاس.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن بداية فترة استعداد الريدز للموسم الجديد، حيث أنه يقضي إجازته في الوقت الحالي.

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