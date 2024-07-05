ليفربول الانجليزي: أول رد فعل من "آرني سلوت" لـ "محمد صلاح"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الجديد، عن نجمي الفريق محمد صلاح وفان دايك ثنائي الريدز، بعد توليه المسئولية الفنية خلفًا لـ يورجن كلوب.



وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأول له مع ليفربول، ردًا على تواصله مع نجمي الفريق محمد صلاح وفان دايك: “بشكل عام يرغب كل لاعب كبير في الفوز بالبطولات، كل هؤلاء اللاعبين يريدون الفوز، ويتعين عليهم أن يتعطشوا للفوز”.



وتابع: “أحب رؤية اللاعبين الجيدين سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، هذا لا يهم في النهاية الأمر يتعلق كله بالجودة”.

محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

ترددت أنباء صحفية بشأن حسم المصري محمد صلاح مستقبله مع ليفربول، بعد أن ارتبط اسم الفرعون بمغادرة أنفيلد هذا الصيف إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك"، في تقرير لها على أن صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الحالية على أقل تقدير.

أوضحت الصحيفة أن النادي الأحمر لديه 4 لاعبين يعتبرهم أعمدة الفريق، هم: صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر، وهو الرباعي الذي لا يفكر النادي على الإطلاق في الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية.