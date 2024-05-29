الامارات | كلباء وبني ياس يضمنان البقاء بعد خسارة "الصقور" أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقدت الأمور بشكل كبير على فريق الإمارات، بعد خسارته اليوم على ملعبه أمام البطائح بنتيجة 1-3، وذلك في مباراة مؤجلة عن الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذه النتيجة، بات خطر الهبوط يتهدد فقط "الصقور" بـ 17 نقطة في المركز قبل الأخير (الـ13)، وخورفكان صاحب المركز الـ12 بـ22 نقطة. بينما في المقابل سمح فوز البطائح ببقاء كلباء وبني ياس رسميا. وأمل "الصقور" الوحيد أن يفوز في مباراتيه المتبقيتين، وبلوغ النقطة 23، بشرط أن يخسر خورفكان لقاءه الأخير أمام كلباء في الجولة 26.

وكان البطائح البادىء بالتسجيل بفضل ضربة رأس للمدافع ديني بورغيس، مستفيدا من ركنية نفذها باولينهو سانتوس، ليرتقي إليها قبل المدافعين ويضعها على يمين الحارس "45+1". وجاء هدف التعديل لـ"الصقور"، عن طريق مروان حمزة من ضربة رأس بعد تمريرة مثالية من زميله علي عبدالله، ليحولها داخل الشباك "56". ولكن محمد "بيليه" استطاع أن يُعيد التقدم من جديد للضيوف من هجمة مرتدة سريعة عن طريق أناتولي، سدد منها في اتجاه المرمى لترتطم في قدم المدافع مارتينز، وتغير اتجاهها إلى الشباك "71". وأنهى أناتولي الأمور لمصلحة البطائح من مجهود فردي مميز راوغ على أثره اثنين من مدافعي "الصقور"، وسجل الهدف الثالث "82".

وفي مباراة ثانية اكتفى بني ياس بالتعادل بنتيجة 1-1 مع ضيفه عجمان، وتقدم "دودو" لعجمان في الشوط الأول من خطأ ارتكبه لاعب وسط "السماوي"، غاستون سواريز ليضع الكرة في مكان صعب على حارس بني ياس فهد الظنحاني "26". لكن سهيل النوبي أدرك التعادل لبني ياس، من كرة مرتدة من حارس عجمان علي الحوسني ليسكنها في الشباك "56". ورفع بني ياس رصيده إلى 25 نقطة، وكان قد ضمن البقاء حتى لو خسر اللقاء، بسبب فوز البطائح على "الصقور"، بينما رفع عجمان رصيده إلى 33 نقطة.