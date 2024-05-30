البرتغالي رونالدو هداف كل العصور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتقى البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق إنجازين تاريخيين في ثاني مواسمه مع فريق النصر الكروي الأول، في مشوار دوري روشن للمحترفين، بعد أن ختمه بفوز على الاتحاد بـ (2/4)، إذ كسر الدون رقم الهداف التاريخي للدوري المغربي حمد الله، الذي يحمل 34 هدفا ضمن منافسات الجولة الختامية الـ34 من دوري «روشن».

وكسره بفارق هدف وحيد، بعد أن وصل إلى الرقم 35، بهدفيه في مرمى الاتحاد، في مشهد كروي لم يكن ينتظره قائد النصر، حسب تأكيداته لقناة «SSC» السعودية الناقل الرسمي لدوري روشن، إلا أن كريستيانو رونالدو لم يغفل أهمية ذلك الرقم في سجله التهديفي.

الإنجاز التاريخي

يشكل الإنجاز التاريخي في مسيرة النجم البرتغالي، دخوله كأول لاعب في تاريخ الكرة هدافا في 4 دوريات مختلفة.

إذ سبق لرونالدو أن توّج هدافا مع كل من: ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ومع النصر.

وكتب هداف العصور البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاما) عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «أنا لا أتبع السجلات، (الأرقام القياسية) هي من تتبعني».

الدون ثانيا بعد الحضري

تجاوز كريستيانو رونالدو(39 عاما)، رقم اللاعب عبد العزيز الخثران الذي مثل أندية (الشباب والهلال والوحدة) في تسجيل الأهداف في سن متقدمة، إذ سجل وهو في الـ37 وشهر و16 يوما. في وقت يصعب كسر رقم حارس التعاون الأسبق المصري الدولي عصام الحضري، الذي تمكن من تسجيل هدف في مرمى الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، مما جعله أكبر لاعب سجل أهدافا في الدوري السعودي على الإطلاق، بواقع 44 عاما و10 أشهر و25 يوما.

رقمان سلبيان

رغم أنه حصد لقب أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي خلال نسخة واحدة، إلا أن منصة «Sofascore» المختصة في جمع إحصاءات اللاعبين، رصدت له رقمين سلبيين: أولهما، أنه الأكثر وقوعا في مصيدة التسلل بالدوري هذا الموسم (64 مرة). وثانيهما: أن «CR7» هو الأكثر تضييعا للفرص الخطرة (33 فرصة).

القوة الناعمة

لأنه المشروع السعودي الأبرز في الكرة، والذي سلط الأضواء على السعودية مشكلا القوة الناعمة، التي أسهمت في رفع القيمة الفنية والسوقية للدوري، فإن النصر يأمل في استمراره لموسم آخر بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2025.

ونشر الصحفي بن جاكوبس في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، أن النصر يريدونه أن يوقع عقدا جديدا ينتهي في يونيو 2026.

كما أن المشرفين على دوري المحترفين السعودي يرغبون في استمرار رونالدو، للاستفادة منه ضمن الأبعاد الرياضية والاقتصادية، وحقوق البث التلفزيوني الجديدة.

بعد تتويجه هدافا للدوري السعودي: