شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتمال منشآته.. افتتاح سيتي كلوب الشروق غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر غدا "السبت" الأول من يونيو، افتتاح أحدث فروع سيتي كلوب بمدينة الشروق والذي يقام على مساحة 42,000 متر مربع.

وكانت شركة استادات للاستثمار المالكة لأصول أندية سيتي كلوب قد انتهت من استكمال منشآت الفرع الجديد وفق خطتها للعام الحالي، وتضم المنشآت الجديدة لسيتي كلوب الشروق مجمعاً لحمامات السباحة يتكون من حمام سباحة أولمبي، وحمام لسباحة الغطس بالإضافة إلى حمام السباحة العائلي.

كما تضم منشآت سيتي كلوب الشروق مجمعاً للاسكواش ويتكون من 3 ملاعب مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى ملعبي تنس وثلاثة ملاعب متعددة وأربعة ملاعب لخماسي كرة القدم وملعبي لتنس البادل.

ويخدم هذه المنشآت والملاعب الرياضية مدرجاً لاستيعاب الجماهير ، بالإضافة إلى مبنى الخدمات المقدمة للرياضيين لتغيير الملابس والجيم ومبنى المطاعم ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع في افتتاح فروع جديدة لأندية سيتي كلوب وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب على مستوى النشاط الرياضي والساعية إلى بناء قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية من خلال مبادراتها "بناء جيل بكرة" و "ابنى بطل".

ومن المقرر أن تقدم أكاديميات سيتي كلوب بهذه المناسبة استعراضاً لناشئيها في جميع اللعبات على الملاعب الجديدة.



فتتاح سيتي كلوب الشروق



سيتي كلوب الشروق



فرع سيتي كلوب الشروق





سيتي كلوب الشروق



فتتاح سيتي كلوب الشروق



فتتاح سيتي كلوب الشروق



فتتاح سيتي



سيتي كلوب الشروق



من داخل سيتي كلوب الشروق

سيتي كلوب الشروق