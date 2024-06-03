الامارات | خبر صادم لبطل أوروبا قبل انطلاق “يورو 2024”

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2024

تلقى خط دفاع المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا لكرة القدم، ضربة قوية في غضون ثلاثة أيام اثر تعرّض جورجو سكالفيني للإصابة بعد اعلان غياب فرانتشيسكو أتشيربي للسبب عينه، وذلك قبل استعداده للدفاع عن لقبه في النهائيات القارية التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو الحالي حتّى 14 يوليو المقبل.

وأصيب سكالفيني في ركبته اليسرى قبل صافرة نهاية المباراة الأخيرة للموسم والمؤجّلة من المرحلة التاسعة والعشرين لفريقه أتالانتا التي خسرها على أرضه أمام فيورنتينا 2-3، لينهي منافسات "سيري أ" في المركز الرابع.

وعاد المدافع البالغ 20 عاماً إلى غرفة تبديل الملابس وهو يعرج، في حين أكدت الفحوص الطبية المخاوف من خطورة إصابته.

وأعلن أتالانتا، المتوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم بفوزه على باير ليفركوزن بطل ألمانيا 3-0، في بيان أن "الفحوص التي أجريت له بعد المباراة كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وارتدى سكالفيني الذي لعب دوراً بارزاً في تألق أتالانتا هذا الموسم، قميص منتخب بلاده خلال 8 مباريات دولية، منها 4 في التصفيات المؤهلة إلى أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويفتقد مدرب "ناتسيونالي" لوتشانو سباليتي مدافع إنتر أتشيربي (34 مباراة دولية) بسبب الإصابة، واستدعى سباليتي 30 لاعباً للتجمع الدولي الذي انطلق الجمعة وكان من المقرّر أن ينضم إليه سكالفيني الاثنين.

وسيكون لدى المدرب الإيطالي 29 لاعباً متاحاً الاثنين، وهو استدعى مدافع يوفنتوس فيديريكو غاتي (25 عاماً و3 مباريات دولية)، الذي تم وضعه "في حالة تأهب مسبق" بعد الإعلان عن إصابة أتشيربي، وسيُعلن عن القائمة النهائية من 26 لاعباً للمنتخب الإيطالي في السادس من الشهر الحالي.

ووقعت إيطاليا ضمن المجموعة الثانية الصعبة حيث ستواجه إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

تشكيلة إيطاليا لبطولة اليورو

- حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)

- الدفاع: أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو دي ماركو (إنتر)، راوول بيلانوفا، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبيازو، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، جانلوكا مانشيني (روما)

- الوسط: نيكولو باريلا، دافيدي فراتيزي (إنتر)، براين كريستانتي، لورنتسو بيليغريني (روما)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (فيرونا)، جورجينيو (أرسنال الانكليزي)، سامويلي ريتشي (تورينو)

- الهجوم: فيديركو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (جنوى)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو)