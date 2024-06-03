الامارات | انطلاق كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة 145 لاعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت النسخة الثامنة من كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي، بقاعة دانوب الرياضية بمدينة الحبتور- دبي، والتي ينظمها نادي ناتاليا للجمباز، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجموعة البحراوي، وعرض لابيرل العالمي.

ويشارك في البطولة 145 لاعبة جمباز يمثلن 25 فريقاً من 12 دولة من بينها الإمارات، مصر، المملكة العربية السعودية، روسيا، أرمينيا، جورجيا، كازاخستان، أوزبكستان، بيلاروسيا، أوكرانيا، أذربيجان، قيرغيزستان.

وقدمت المتسابقات من مختلف الدول آداء مبهر زاد من حدة المنافسة، حيث تنوعت العروض مابين المهارات التي تشمل اليد الحرة والكرة والحبل والطوق والشريط وغيرها من الأساليب التي تختارها اللاعبات.