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الامارات | انطلاق كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة 145 لاعبة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة 145 لاعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت النسخة الثامنة من كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي، بقاعة دانوب بمدينة الحبتور- دبي، والتي ينظمها نادي ناتاليا للجمباز، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجموعة البحراوي، وعرض لابيرل العالمي.

ويشارك في البطولة 145 لاعبة جمباز يمثلن 25 فريقاً من 12 دولة من بينها الإمارات، مصر، المملكة العربية ، روسيا، أرمينيا، جورجيا، كازاخستان، أوزبكستان، بيلاروسيا، أوكرانيا، أذربيجان، قيرغيزستان.

وقدمت المتسابقات من مختلف الدول آداء مبهر زاد من حدة المنافسة، حيث تنوعت العروض مابين المهارات التي تشمل اليد الحرة والكرة والحبل والطوق والشريط وغيرها من الأساليب التي تختارها اللاعبات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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