برشلونة يحدد هدفه الاول في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الصحف الاسبانية ان نادي برشلونة الأسباني حدد هدفه الاول لتدعيم مركز الجناح المهاجم بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو جناح نادي اتلتيك بيلباو نيكو ويليامز .

وقالت صحيفة سبورت الكاتالونية انه في الوقت التي أكدت العديد من التقارير الصحفية رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح المهاجم وتم وضع عدة اسماء لتدعيم هذا المركز داخل الفريق الكاتالوني بداية من جناح نابولي كفارتسيخيليا و جناح ليفربول لويس دياز الا ان الحقيقة ان إدارة برشلونة وضعت الدولي الأسباني نيكو ويليامز كأختيار اول للفريق .

واكدت صحيفة سبورت ان إدارة برشلونة أبلغت نيكو ويليامز بالفعل بأنه اختيارهم الاول هذا الصيف وهو ما جعل الاعب يطالب إدارة ناديه بتلبية عرض البارسا خلال المفاوضات التي ستبدأ بين الناديين خلال الأيام القليلة القادمة الا ان صحيفة سبورت رجحت قيام برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع اتلتيك بيلباو وقيمته ٦٠ مليون يورو او سداد قيمة أعلى من ٦٠ مليون يورو بشرط موافقة اتلتيك بيلباو على سداد قيمة الصفقات على عدة دفعات .

يذكر ان برشلونة تعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك خلفا لتشافي هيرنانديز وينوى دعم الفريق بمجموعة من الصفقات خاصة في مركز الجناح ولاعب الوسط المدافع.