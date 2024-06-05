"رونالدو بينهم".. أشرف بن عيادة يكشف أسباب فشل انضمام ميسي إلى الهلال السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد مراسل قنوات "بي إن سبورتس" السابق المغربي أشرف بن عياد، والمعروف بعلاقته القوية بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رفض الأسطورة الأرجنتينية الانضمام إلى الهلال السعودي، في صيف 2023 عقب رحيله من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بن عيادة في تصريحات عبر بودكاست "في التسعين": "إن ميسي لا يريد أن يكون الشخص الذي يتبع خطى كريستيانو، بالانضمام إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لا يترك أي فرصة، إلا ويؤكد أنه السبب في قدوم نجوم العالم إلى الدوري السعودي، وأن هو من فتح الباب أمامهم".

وتابع: "هذا لم يكن السبب الوحيد لرفض ميسي لعرض الهلال، ولكن من أسباب رفض ميسي أيضاً للعرض، هو المشروع المتكامل الذي وجده في إنتر ميامي الأمريكي".

واختتم بن عيادة تصريحاته: "عرض النادي الأمريكي لميسي أكبر من عرض لممارسة كرة القدم، بل هو بمثابة عرض طويل الأمد للإقامة في الولايات المتحدة".

وربطت العديد من التقارير الصحفية خلال صيف 2023، اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام إلى فريق الهلال السعودي، قبل أن ينتقل البرغوث الأرجنتيني إلى إنتر ميامي الأمريكي.