الامارات | منتخب ألمانيا يستعين بغريزة ريال مدريد وخطة الطوارئ في «يورو 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم توني كروس وأنطونيو روديجر ثنائي ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لمعسكر منتخب ألمانيا اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وقال روديجير للصحفيين «ما يمكننا أن نحضره معنا من مدريد هو الغريزة القاتلة».

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه يوم السبت الماضي، بعد التغلب على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين في الدقائق الأخيرة، ليدفع دورتموند ثمن إهداره الفرص.

ويتدرب المنتخب الألماني بكامل قوامه بعد انضمام ثنائي دورتموند نيكو شلوتربيك ونيكلاس فولكروج، بينما غاب اللاعب ماكسيميليان ميتلشتات اليوم الأربعاء لتخفيف الحمل البدني.

ويستعد روديجر وكروس للمشاركة في ودية ألمانيا ضد اليونان يوم الجمعة المقبل، علما بأنهما غابا عن التعادل السلبي أمام أوكرانيا في ودية أخرى أقيمت يوم الإثنين الماضي.

وأشار روديجر «لقد حقق منتخب السلة نجاحا كبيرا بفوزه بكأس العالم في العام الماضي، وبالطبع بإمكاننا أن نتعلم منهم شيئا».

من جانبه، قال يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا «لقد شاهدت فيلما وثائقيا عن منتخب السلة، وتظهر المناقشات بين المدرب واللاعبين قبل كأس العالم أن كل فرد يعرف دوره قبل أشهر من البطولة».

ويفتتح منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة اسكتلندا في مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو المقبل، وبعدها سيلعب ضد المجر وسويسرا في الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات.

وواصل ناجلسمان «لدينا بالفعل خطة طوارئ يمكن الاستعانة بها إذا كنا بحاجة لتسجيل هدف في آخر 10 دقائق».

وأتم مدرب ألمانيا تصريحاته «لقد تدرب اللاعبون على هذه الخطة، ليدرك كل اللاعب المطلوب منه عند الحاجة إليها».