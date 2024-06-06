الامارات | 600 لاعباً يشاركون في النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الجمعة، منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص لأندية ومراكز أصحاب الهمم، والتي تستمر حتى 10 يونيو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة، في ست رياضات هي الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينغ، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.

ويشهد حفل الافتتاح الرسمي في مركز «أدنيك» عدد من مسؤولي الأولمبياد الخاص الدولي، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد، ومسؤولي وممثلي الأندية المشاركة.

وأقيمت الفترة الماضية منافسات أخرى ضمن الدورة، تمثلت في منافسات لأصحاب الهمم للمدارس الموحدة في كرة القدم، والريشة الطائرة، بمشاركة 400 طالب وطالبة على مدار يومين.

وأكد المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة طلال الهاشمي أن اللجنة انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بالحدث، ووفرت كوادر طبية على أعلى المستويات، لعمل الفحوصات اللازمة للاعبين.

وقال: «إن النسخة الأولى من الدورة، ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الرياضية، دعما لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تتويج الفائزين بالمنافسات سيتم بشكل يومي، عقب ختام كل المشاركات».

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، زايد الكعبي مشاركته في الحدث، وتطلعه لتحقيق إنجاز، وذلك بعد فوزه بلقب الرياضي المتميز من نادي أبوظبي لألعاب المضرب خلال الفترة الماضية، بعد تتويجه بذهبية وبرونزية النسخة الأولى من المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2024».

وحقق الكعبي (17 عاماً)، نجاحات كبيرة لموهبته المتميزة في أربعة ألعاب هي: السلة والريشة الطائرة وكرة القدم والتنس الأرضي، كما أحرز برونزية التنس الأرضي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023».