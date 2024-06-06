الامارات | قائمة نزالات رابطة المقاتلين المحترفين في الرياض.. وموعدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، عن قائمة نزالات السلسلة الثانية من بطولة دول «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي ستقام الأربعاء المقبل في الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض.

وتتضمن قائمة السلسلة الثانية من نزالات الموسم الأول لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مقاتلين من فئتي الوزن الخفيف والمتوسط، يتنافسون في نظام البلاي أوف الإقصائي المبتكر والحاصل على براءة الاختراع.

وفي الحدث الرئيس لوزن المتوسط، يواجه جراح السيلاوي، المقاتل المخضرم وصاحب عدة ألقاب والمعروف بلقب «الأسد الأردني» (19 فوز، 6 تعادل)، نظيره العراقي بشار ثائر (7 فوز – 2 تعادل)، وكلا البطلين لم يتذوق طعم الخسارة.

وفي فئة الوزن الخفيف، يواجه اللبناني جوش توجو (13 فوز، 5 تعادل) مع الإيراني محسن محمد صيفي (أربعة انتصارات وتعادلين).

فيما ستعود السعودية هتان السيف، القادمة من المشاركة حديثاً في النسخة الأولى من دوري الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) لرابطة المقاتلين المحترفين في وقت سابق من هذا الشهر، إلى القفص الذكي، لخوض نزال حماسي آخر في وزن الذرة للسيدات.

قائمة النزالات

وزن المتوسط للرجال (فوز - تعادل - خسارة)

جراح السيلاوي 19-6-0 ضد بشار ثائر 7-2-0

بدر الدين دياني 7-3-0 ضد أمير فضلي 6-1-0

محمد الأقرع 5-0-0 ضد يوسف بوعباس 3-0-0

مصطفى راشد ندا 8-3-0 ضد (سيتم التأكيد لاحقاً)

عمر الدفراوي 10-6-0 ضد أنتوني زيدان 5-1-0

نزال وزن الخفيف:

جوش توغو 13-5-0 ضد محسن محمد صيفي 4-2-0

أحمد أمير 12-4-1 ضد سهيل طاهري 6-4-1

نزال وزن المتوسط:

نزال الهواة للسيدات في وزن الذرة:

هتان السيف 1-0 ضد إيمان بركة 1-0

نزال وزن الخفيف:

عبد الله سليم 5-0-0 ضد عمر الرقيقي 4-0-0

عباس خان 6-2-0 ضد جورج عيد 8-4-0

نزال وزن الذبابة:

هادي الحسيني 5-0-1 ضد زياد أيمن كريم 3-1-0