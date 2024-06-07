الامارات | انطلاق مزاد قمصان مواجهة النصر والوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي النصر والوصل التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة الـ26 ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل.

وأكدت رابطة المحترفين في بيان صحافي أمس، أنه يمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان النصر والوصل حتى يوم الأحد 16 الجاري.

وتنظم المزاد شركة (Matchwornshirt) العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع الرابطة، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر الإماراتي.