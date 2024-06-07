الامارات | "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" تطلق النسخة الأكبر في عامها الـ 10

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جولة أبوظبي جراند سلام، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، عن إطلاق النسخة العاشرة التي ستكون الأكبر على صعيد الانتشار وحجم المشاركة، وذلك احتفالاً باليويبل البرونزي مع تدشين العام العاشر للجولة التي أصبحت علامة إماراتية رائدة عالمياً على صعيد النجاحات والمشاركة القياسية وتأثيرها على صناعة مستقبل الرياضة عموماً، والجوجيتسو على وجه التحديد.

ويشهد الموسم الجديد 2024-2025، ارتفاع عدد البطولات من 6 إلى 10 تقام في كبرى مدن العالم، وهي طوكيو ولوس انجلوس وريو دا جانيرو وأبوظبي وروما ولندن وإسطنبول وميامي ودالاس وبكين وسيدني، على أن تكون البداية في مدينة إسطنبول بتركيا خلال الفترة 7-9 يونيو الجاري.

وتم رصد إجمالي جوائز مالية تبلغ مليون دولار أمريكي لبطولات الموسم، يتنافس عليها 6 آلاف لاعب ولاعبة على الأقل مع مواصلة النمو لعدد المشاركين سنوياً.

وتشرفت جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، هو من أطلق فعالياتها في موسم 2016-2015، لتولد الجولة كبيرة برؤية ودعم صاحب السمو، وتضع بصمتها العالمية بإقامة بطولات النسخة الأولى في طوكيو، لوس أنجلوس، ريو دي جانيرو ولندن.

ونجحت جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، من حصد نجاحات مبهرة وضخمة عالمية على مدار السنوات التسع الماضية، مع إقامة 53 بطولة جراند سلام للجوجيتسو في 12 من مدن العالم، منها طوكيو، لندن، سيدني وغيرها الكثير، شارك فيها أكثر من 40 ألف لاعب ولاعبة، من مختلف الجنسيات.

وحول هذا الإطلاق، تحدث سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وقال: "بفضل من الله سبحانه وتعالي، ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لهذه الرياضة وأبطالها حول العالم، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تمكن هذه الجولة التي انطلقت في عام 2015 أن تتحول إلى فكرة مستحيلة، إلى إنجازات ضخمة على أرض الواقع، عبر الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم ما تحقق على مدار السنوات التسع الماضية، من مشاركة أكثر من 40 ألف رياضي في 53 بطولة في 12 من كبرى مدى العالم، وهي ما جعل ساهم بشكل أساسي في انتشار وتطور رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي بهذا الزخم المتصاعد، وبناء قاعدة من الأجيال للأبطال الذي صعدوا على منصات التتويج من مختلف الجنسيات، وتحديداً "عيال زايد" من أبناء الإمارات الذي رسموا أروع النتائج العالمية".

وأضاف: "الموسم العاشر، والذي يمثل اليوبيل البرونزي لهذه البطولة، نعدكم بأن يكون موسم مميز آخر يضاف إلى إنجازاتنا، على جميع المستويات، ونتمنى التوفيق لكل من سيشاركنا هذا التميز والنجاح في هذا الموسم".

من جانبه، قال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن النسخة المقبلة ستكون استثنائية على كافة الأصعدة، لتجسد ما وصلت إليه هذه البطولات من مستويات متميزة، وصدى وتأثير في رياضة الجوجيتسو دولياً، وقال "وصول هذه الجولة إلى النسخة العاشرة يترجم الأهداف التي انطلقت منها في سبيل نشر رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي بسواعد وطنية إماراتية أثبتت كفائتها وقدراتها التنظيمية في كبرى مدن العالم، وهو ما ينعكس من خلال حجم المشاركة وقوة المنافسات التي تشهدها هذه البطولات سنوياً".

وأضاف: "المسؤولية كبيرة في النسخة العاشرة، التي نتطلع أن تتواصل فيها النجاحات، وأن تشكل نقطة تحول أخرى نحو المزيد من المستقبل المشرق لهذه البطولات التي أصبحت محطات رئيسية على روزنامة الأحداث الرياضية الدولية".