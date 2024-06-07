الامارات | انطلاق منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي شباب الأهلي بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وتمثل البطولة ثاني منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. وتشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة، ما يمهد الطريق أمام مجموعة من النزالات الحماسية الحافلة بالتشويق فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 120 ألف درهم.