الامارات | محمد صلاح يرقص مع الجمهور المصري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد فترة كبيرة من الانتقاد رد المهاجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح، على الانتقادات الموجه له عن وجود أزمة مع الجمهور المصري، حيث صلاح، على الاحتفال مع الجماهير المصرية في المدرجات عقب فوز منتخب مصر على ضيفه البوركيني (2-1)، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

والتقطت الكاميرات مقطع فيديو لمحمد صلاح وهو يحيي الجماهير المتواجدة في المدرجات، وبادلها محمد صلاح بالتشجيع والرقص، وهو يقوم بجولة حول ملعب المباراة للتواصل مع الجمهور المصري.

وكان محمد صلاح قد صنع هدفي منتخب بلاده بتمريرتين حاسمتين مررهما لزميله المهاجم محمود تريزيغيه، في الدقيقتين (3 و8) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

والمباراة هي الأولى التي تشهد تواجد محمد صلاح، مع حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الجديد وحصدا الفريق أول 3 نقاط رسمية تحت قيادة العميد.