الامارات | تصنيف جديد للاعبي الغولف مرتبط بشبكة عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الغولف نظاماً تصنيفياً جديداً للاعبين المنضوين تحت مظلته، يسهم في قياس قدرات اللاعبين للمنافسة على أسس عادلة، مع تنوع أكبر من الخيارات، ومرتبطاً بشبكة واسعة عالمية من الأندية التي تخضع لهذا التصنيف «الهانديكاب». وأطلق اتحاد الغولف مطلع مايو الماضي، نظام التصنيفات الجديد «الهانديكاب»، المستند إلى النظام المتبع في الولايات المتحدة الأميركية والشبكة العالمية.

وسبق لاتحاد الغولف اعتماد نظام التصنيفات الموسع للاتحاد الدولي، بما فيها قواعد اللاعبين، وقواعد اللعبة، والملاعب التي تقام عليها المنافسات.

ويسهم نظام التصنيفات، الذي دخل حيز التنفيذ، في ربط اللاعبين والأعضاء المنتسبين لاتحاد الغولف بشبكة «GHIN» المعتمدة في 15 ألف نادٍ حول العالم، وتضم أكثر من مليوني لاعب ولاعبة، كما يوفر النظام الجديد تتبعاً للإحصاءات المرتبطة بنظام تحديث الموقع العالمي «GPS»، بالإضافة إلى ميزات أخرى تعزز المشاركة في البطولات المحلية الإماراتية، من خلال توسعة نطاق اللاعبين المعتمد تصنيفهم.

وقال المدير العام لاتحاد الغولف أكرم سكيك، إن الاتحاد يواصل جهوده في توفير أعلى المعايير العالمية، من خلال نظام تصنيفات جديد، يمنح اللاعبين اعتماداً من قبل نظام التصنيفات الأميركي والشبكات التابعة له.

وأضاف أنه سيكون لدى أندية الغولف في الإمارات، وأعضائه منصة تعمل بطريقة حديثة، وتساعد على تطوير اللعبة في الدولة.