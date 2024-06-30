إنجلترا تقلب الطاولة على سلوفاكيا وتصعد لربع نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - قلب المنتخب الإنجليزي الطاولة على نظيره السلوفاكي بعدما كان متأخر بهدف نظيف، ليفوز بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أحرز المنتخب السلوفاكي هدف التقدم في المباراة عن طريق اللاعب إيفان سكرانز في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بينما جاء هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي من خلال اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في المباراة خلال الشوط الأول الإضافي من خلال اللاعب هاري كين في الدقيقة الأولى من ضربة رأس بعد متابعة لتسديدة أحد زملاؤه ليُسجلها داخل شباك المنتخب السلوفاكي.

ليصعد منتخب إنجلترا إلى الدور المقبل ويلحق بمنتخبي ألمانيا وسويسرا اللذان نجحا في التأهل لدور الـ 8 من اليورو، ذلك بعدما استطاعا المنتخب الألماني الفوز على على نظيره الدنماركي بهدف نظيف، بينما فازت سويسرا على إيطاليا بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تواجه إنجلترا ، سويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي مقرر لها السبت المقبل.

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كوبي ماينو.

خط الوسط المهاجم: فيل فودين، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا.

الهجوم: هاري كين.