فيرستابين : لم أكن عدوانيا في التصادم مع نوريس

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول ان سلوكه كان عدوانيا خلال التصادم الذي حدث مع سائق مكلارين لاندو نوريس خلال سباق جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان.

وكان ماكس فيرستابين وقبل نهاية السباق بثانية لفات قد اصطدم بسائق مكلارين لاندو نوريس مما أدى الى خروج نوريس من السباق بشكل تاك بينما تراجع ماكس فيرستابين إلى المركز الخامس في نهاية السباق .

وقال ماكس فيرستابين عقب السباق : اعتقد أنني لم أكن عدوانيا على الإطلاق كنت أحاول الحفاظ على تقدمي وفقط ضغطت على المكابح من احل إغلاق طريق التجاوز على لاندو نوريس الذي كان متعجل للتجاوز فحدث الصدام .

وأضاف فيرستابين : اعتقد ان تحركنا سويا في نفس التوقيت هو السبب الأول للصدام وعلينا أن نتحدث سويا حول هذا الامر لكن ليس في هذا التوقيت بكل تأكيد لكن فيما بعد بكل تأكيد لابد أن نتحدث . لم نتسابق سويا من قبل ( مع لاندو نوريس ) في البطولات الأخرى قبل المشاركة في الفورميلا وان على العكس مع باقي المتسابقين .

واختم فيرستابين تصريحاته قائلا: أتصور ان ما حدث كان لا يتمناه اي احد بكل تأكيد و هو سوء حظ رافقنا خلال السباق وعلينا أن نتعلم مما حدث من اجل السباقات القادمة .