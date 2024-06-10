شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو.. الفراعنة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر بنظيره غينيا بيساو في السابعة مساء بعد غد الإثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

١- مصر - 9 نقاط

٢- غينيا بيساو - 5 نقاط

٣- بوركينا فاسو - 4 نقاط

٤- سيراليون - 4 نقاط

٥- إثيوبيا - 3 نقاط

٦- جيبوتي - نقطة واحدة

وفاز المنتخب الوطني على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.



وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.